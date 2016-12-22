Порядок в новогоднюю ночь в Орле обеспечат более 400 полицейских

В администрации города прошло заседание антитеррористической комиссии, на которой обсудили вопрос обеспечения безопасности во время проведения новогодних и рождественских праздников. О готовности доложили представители всех профильных структур.

В новогоднюю ночь и во время новогодних каникул в областном центре планируется задействовать более 400 сотрудников полиции. Будет пересмотрена расстановка постов и маршрутов ППС. Наряды будут максимально приближены к местам проведения массовых мероприятий. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по отработке территории города в предпраздничный период.

В усиленный режим будет переведена работа линейного отдела МВД России по станции Орел. На вокзале и в поездах будут активизированы проверки и досмотры, в том числе, с участием кинолога.

Сотрудники управления МЧС по Орловской области проводят проверки состояния противопожарной безопасности мест с массовым пребыванием людей. В главных точках празднования, в том числе при запуске фейерверков, будут дежурить сотрудники МЧС. Также в городе проходят, и будут продолжаться до конца новогодних выходных, межведомственные рейды по пресечению незаконной торговли пиротехникой. В новогоднюю ночь в Орле будут дежурить пять пожарных частей и более ста человек личного состава.

С водителями общественного транспорта специалисты профильного подразделения администрации города провели инструктажи о действиях при обнаружении бесхозных подозрительных предметов. Перевозчикам раздали специальные памятки.

Сотрудники управляющих компаний постоянно контролируют наличие замков на чердаках, подвалах, технических этажах и т. д. многоквартирных жилых домов, особенно находящихся недалеко от центральных мест празднования.

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