Новогодние праздники
21.12.2016
В канун Нового года и Рождества в Орле будет около 100 праздничных мероприятий. Проходить они будут начиная с середины декабря и продолжатся уже в январе.
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