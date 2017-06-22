Подготовка к отопительному сезону в Орле обойдется в 49,4 млн. руб.

Сегодня, 21 июня, в администрации Орла состоялось заседание межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода ЖКХ. В нем участвовали представители муниципалитета, ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. Заседание провел заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин.



По его словам, к отопительному сезону 2017-2018 необходимо подготовить 1929 жилых домов, 47 школ, 81 детский сад, 31 объект здравоохранения, 326 котельных.



Главный инженер МПП ВКХ «Орелводоканал» Валерий Коньшин проинформировал о ходе выполнения программы подготовки к зиме, принятой на предприятии. В соответствии с программой запланировано 118 мероприятий общей стоимостью работ на 49,4 млн рублей. Документ предусматривает подготовку сетей водоснабжения и водоотведения, канализационных насосных станций и водозаборных сооружений к работе в осенне-зимний период. Включает проведение текущего и капитального ремонтов насосного оборудования, запорной арматуры, капремонт и реконструкцию ветхих сетей водопровода и канализации, подготовку энергетического хозяйства и др.



Работы ведутся согласно графику. В частности, проведена реконструкция 350 метров ветхих сетей водоснабжения (по плану — 1 км), капитально отремонтировано 880 метров канализации (запланировано 2,5 км). Проводится ремонт оборудования на станции аэрации, насосных и канализационных станциях.



Валерий Коньшин назвал одну из сложных задач этим летом — намечена замена акведука, подающего воду на ул. Ливенская. Предстоит заменить 60-метровый участок стальной трубы акведука. Роман Игнатушин обратил внимание на то, что эта работа должна быть проведена в максимально сжатые сроки.



Главный инженер ООО «Газпром теплоэнерго Орел» Алексей Казенков рассказал о текущей работе предприятия по ремонту котельных. При этом жители испытывают определенные неудобства. В связи с этим, Роман Игнатушин рекомендовал ресурсоснабжающей организации проводить информирование населения с привлечением СМИ — с конкретным указанием производимых работ и сроков ремонта. Заместитель главы администрации привел в пример информационную работу орловского филиала компании «Квадра», которая заблаговременно предупреждает жителей города о проводимых мероприятиях.

Ссылки по теме:

Ремонт в закрытом режиме