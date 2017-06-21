Ремонт в закрытом режиме
19.06.2017
Лето для энергетиков — пора ремонтов и подготовки к осенне-зимнему сезону. И если работы на тепломагистралях проходят практически на наших глазах, то ремонт не менее важного оборудования Орловской ТЭЦ протекает закрытом режиме.
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