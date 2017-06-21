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Останки 6 бойцов Красной Армии перезахоронят в Покровском районе

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21.06.2017

Церемония перезахоронения пройдет завтра, 22 июня, на воинском мемориале в селе Алексеевка.

Останки были обнаружены в конце мая нынешнего года в ходе реконструкции федеральной трассы на территории Покровского района. Членам молодежного поискового объединения «Огненная дуга» удалось установить, что это бойцы 170-й стрелковой дивизии. Они погибли в июне 1943 года. В настоящее время ведется работа по установлению личностей погибших бойцов.

Следует отметить, что с середины мая поисковиками «Огненной дуги» удалось поднять и перезахоронить еще трех бойцов в Орловском и двух — в Болховском районах. Активное участие в этой работе также принимали члены поисковых студенческих отрядов «Факел» (Орловский государственный институт культуры), «Безымянный солдат» (Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС) и «Ермолов» (Орловский госуниверситет им. И.С. Тургенева).

Ссылки по теме:

В Троснянском районе прошло перезахоронение найденных бойцов советской армии

В Покровском районе с почестями перезахоронили останки 15 советских воинов

Перезахоронение героев

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