Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел09.05.2017 Вторник 12:04
сейчас в эфире
10:55
Художественный фильм
Мальчишки. 2-я серия|6+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Троснянском районе прошло перезахоронение найденных бойцов советской армии

В Троснянском районе прошло перезахоронение найденных бойцов советской армии

Версия для печати

09.05.2017

8 мая закончился первый этап Вахты Памяти. В минувшую пятницу в Троснянском районе прошло перезахоронение найденных бойцов советской армии.

Теги:вахта памятитросна9 маядень победыпраздникветераны

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/36423

Добавил новость: 

Другие новости раздела

В библиотеке Бунина прошла встреча с ветеранами
09.05.2017

В библиотеке Бунина прошла встреча с ветеранами

Мэр Орла встретился с ветераном Леонидом Афанасьевым
09.05.2017

Мэр Орла встретился с ветераном Леонидом Афанасьевым

В Болхове увековечили память партизанки Софьи Аракчеевой
09.05.2017

В Болхове увековечили память партизанки Софьи Аракчеевой

К стеле "Орел - город воинской славы" возложили цветы
09.05.2017

К стеле "Орел - город воинской славы" возложили цветы

Каким запомнили Сергея Фетисова
05.05.2017

Каким запомнили Сергея Фетисова

$ USD58.5382(+0.97)06.05
€ EUR64.2398(+1.51)06.05

Наш опрос

Присоединитесь ли вы к акции "Бессмертный полк" в этом году?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online