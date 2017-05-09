В Троснянском районе прошло перезахоронение найденных бойцов советской армии
09.05.2017
8 мая закончился первый этап Вахты Памяти. В минувшую пятницу в Троснянском районе прошло перезахоронение найденных бойцов советской армии.
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