Медведев выделил Орловщине 112,2 млн руб. на лекарства для льготников

Сумма субвенций Орловской области увеличена на 6 млн рублей и составила 112 млн 281 тыс. рублей.

Напомним, что сегодня председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объёма субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура, на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Добавим, что тему повышения господдержки по вопросу обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан поднял губернатор Орловской области Вадим Потомский. 15 июня Потомский прокомментировал телеканалу «Первый областной» вопрос жительницы Орла Клавдии Ставцевой об обеспечении лекарственными препаратами, который она задала президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. По словам Потомского, проблема носит федеральный характер и касается увеличения сумм федеральных льгот. Губернатор подчеркнул, что необходимо менять саму систему финансирования регионов для льготного приобретения лекарственных препаратов. По мнению Потомского, необходимо увеличить сумму федерального финансирования как минимум вдвое.

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