Правительство увеличило размер субвенций на лекарства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении объема субвенций на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Документ опубликован во вторник на сайте правительства.

Решение об увеличении суммы субвенций не связано с ростом суммы поддержки каждого конкретного гражданина. Как оказалось, увеличилось число граждан, имеющих право на получение социальной помощи от государства, — на 199,7 тысячи человек. В общей сложности социальную услугу вправе получать 3462,98 тысячи человек.

«В связи с этим объем бюджетных ассигнований увеличен на 1,497 миллиарда рублей (до 33,106 миллиарда рублей)», — говорится в документе.

Напомним, что тему повышения господдержки по вопросу обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан поднял губернатор Орловской области Вадим Потомский. 15 июня Потомский прокомментировал телеканалу «Первый областной» вопрос жительницы Орла Клавдии Ставцевой об обеспечении лекарственными препаратами, который она задала президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии. По словам Потомского, проблема носит федеральный характер и касается увеличения сумм федеральных льгот. Губернатор подчеркнул, что необходимо менять саму систему финансирования регионов для льготного приобретения лекарственных препаратов. По мнению Потомского, необходимо увеличить сумму федерального финансирования как минимум вдвое.

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