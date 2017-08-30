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  3. 39 орловских врачей получат по 1 млн. руб. по программе "Земский доктор"

39 орловских врачей получат по 1 млн. руб. по программе "Земский доктор"

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30.08.2017

В 2017 году в Орловской области 39 врачей-специалистов получат единовременные компенсационные выплаты в рамках программы «Земский доктор». Размер выплаты составляет 1 млн рублей: 400 тыс. рублей из регионального бюджета и 600 тыс. рублей из Федерального фонда ОМС.

За время реализации программы с 2012 года финансовую поддержку получили 78 врачей-специалистов. Добавим, что участниками проекта могут стать медицинские работники с высшим образованием в возрасте до 50 лет, прибывшие на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа на территории Орловской области.

Напомним, что в 2017 году на развитие отрасли здравоохранения Орловщины предусмотрено 5,3 млрд рублей. Федеральное софинансирование достигнет 366 млн рублей.

В 2016 году на реализацию программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области» было потрачено порядка 5 млрд. руб.

Ссылки по теме:

В Орловской области отремонтируют 17 объектов здравоохранения

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