3 орловских призывника пройдут альтернативную гражданскую службу

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что Орловская область стабильно показывает высокие результаты по призыву на военную службу. Весной этого года норма призыва, установленная штабом Западного военного округа, составила 1095 человек. Столько призывников были направлены к местам прохождения службы. Из них 957 солдат будут служить в частях Министерства обороны РФ. В других родах войск и воинских формированиях службу пройдут 138 человек. 20% всех призывников имеют высшее образование.

По словам военного комиссара Орловской области Сергея Старкова, альтернативную гражданскую службу пройдут 3 призывника.

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