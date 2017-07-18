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  3. 3 орловских призывника пройдут альтернативную гражданскую службу

3 орловских призывника пройдут альтернативную гражданскую службу

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18.07.2017

Губернатор Орловской области Вадим Потомский заявил, что Орловская область стабильно показывает высокие результаты по призыву на военную службу. Весной этого года норма призыва, установленная штабом Западного военного округа, составила 1095 человек. Столько призывников были направлены к местам прохождения службы. Из них 957 солдат будут служить в частях Министерства обороны РФ. В других родах войск и воинских формированиях службу пройдут 138 человек. 20% всех призывников имеют высшее образование.

По словам военного комиссара Орловской области Сергея Старкова, альтернативную гражданскую службу пройдут 3 призывника.

Ссылки по теме:

Орловская область полностью выполнила план весенней призывной кампании 2017 года

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