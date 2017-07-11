Орловская область полностью выполнила план весенней призывной кампании 2017 года

В регионе завершена отправка призывников в ряды Вооруженных сил РФ. Орловская область отправила в армию более тысячи новобранцев.

В этом году по итогам призыва примерно в семь раз снизилось количество уклонистов.

Орловщина входит в число немногих регионов, которые комплектуют призывниками научные роты страны и Кремлевский полк. В рамках нынешней призывной кампании на службу отправлено около 200 юношей с высшим образованием.