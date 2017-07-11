Орловская область полностью выполнила план весенней призывной кампании 2017 года
11.07.2017
В регионе завершена отправка призывников в ряды Вооруженных сил РФ. Орловская область отправила в армию более тысячи новобранцев.
В этом году по итогам призыва примерно в семь раз снизилось количество уклонистов.
Орловщина входит в число немногих регионов, которые комплектуют призывниками научные роты страны и Кремлевский полк. В рамках нынешней призывной кампании на службу отправлено около 200 юношей с высшим образованием.
Короткая ссылка obl1.ru/~/40788
Другие новости раздела
11.07.2017
Губернатор Вадим Потомский рассказал о запланированных семинарах по проблемам сельхозтоваропроизводителей
11.07.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл в Ливенском районе совещание по подготовке к уборочной
$ USD60.7397(+0.44)12.07
€ EUR69.2007(+0.43)12.07
Наш опрос
Какой праздник для Вас важнее?