У получателей льготной ипотеки в Орловской области появился выбор

В рамках регионального проекта «Ипотека» Департамент строительства Орловской области заключил соглашение с ещё одной строительной компанией — ООО «Стройкомплект-2000».

Ранее к проекту присоединилось ПАО «Орёлстрой».

Теперь у получателей льготной ипотеки появилась возможность выбирать подходящую компанию-застройщика.

В этом году данной льготой планируется обеспечить около 100 жителей Орловской области. При этом государство выдвигает жёсткие требования как к «льготникам», так и к застройщикам.

Соответствующее постановление губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал в июне этого года в рамках исполнения региональной программы «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда».