У получателей льготной ипотеки в Орловской области появился выбор
02.09.2019
В рамках регионального проекта «Ипотека» Департамент строительства Орловской области заключил соглашение с ещё одной строительной компанией — ООО «Стройкомплект-2000».
Ранее к проекту присоединилось ПАО «Орёлстрой».
Теперь у получателей льготной ипотеки появилась возможность выбирать подходящую компанию-застройщика.
В этом году данной льготой планируется обеспечить около 100 жителей Орловской области. При этом государство выдвигает жёсткие требования как к «льготникам», так и к застройщикам.
Соответствующее постановление губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал в июне этого года в рамках исполнения региональной программы «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда».
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