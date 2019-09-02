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  3. У получателей льготной ипотеки в Орловской области появился выбор

У получателей льготной ипотеки в Орловской области появился выбор

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02.09.2019

В рамках регионального проекта «Ипотека» Департамент строительства Орловской области заключил соглашение с ещё одной строительной компанией — ООО «Стройкомплект-2000».

Ранее к проекту присоединилось ПАО «Орёлстрой».

Теперь у получателей льготной ипотеки появилась возможность выбирать подходящую компанию-застройщика.

В этом году данной льготой планируется обеспечить около 100 жителей Орловской области. При этом государство выдвигает жёсткие требования как к «льготникам», так и к застройщикам.

Соответствующее постановление губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал в июне этого года в рамках исполнения региональной программы «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда».

Подробную информацию можно узнать по телефонам 59-88-28, 59-88-30 или 59-88-32.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковжильёипотекаОрёлстройнацпроекты

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