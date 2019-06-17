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  3. В этом году правительство Орловской области обеспечит 100 орловчан льготной ипотекой

В этом году правительство Орловской области обеспечит 100 орловчан льготной ипотекой

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17.06.2019

Постановление «О создании условий для осуществления отдельными категориями граждан права на жилище и стимулирования жилищного строительства» опубликовано на официальном портале Орловской области.

На реализацию постановления выделено 20 миллионов рублей. Ипотеку субсидируют до 8% годовых. Жилое помещение должно приобретаться на первичном рынке.

При этом достаточно жёсткие требования предъявляются как к получателям льготы, так и к застройщикам.

В качестве получателей рассматриваются только граждане, постоянно проживающие в Орловской области. Они должны входить в одну из следующих категорий: жильцы аварийных домов; граждане с двумя или более несовершеннолетними детьми, которые являются получателями материнского капитала (при условии его использования для решения жилищных проблем); многодетные семьи; ветераны боевых действий; лица с ограниченными возможностями здоровья либо семьи, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья; работники бюджетной сферы; семьи, где возраст каждого из супругов (либо — в неполной семье — возраст одного родителя) не превышает сорока лет; работники организаций; граждане, у которых первый ребёнок и последующие дети родились после 1 января 2018 года; участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

В свою очередь, застройщики не должны иметь долгов по налогам, сборам и взносам. Не рассматриваются компании, которые находятся в процессе реорганизации, ликвидации или банкроства, а также иностранные юридические лица или компании из реестра недобросовестных поставщиков. Организация должна работать не менее трёх лет и возвести не менее 20 тысяч квадратных метров жилья.

За государственный счёт застройщику компенсируют средства, потерянные из-за льготной ставки по ипотеке для конкретного гражданина.

Теги:ОрёлОрловская область

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