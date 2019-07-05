Пересадочный узел единой транспортной системы планируют оборудовать в Орле на Комсомольской площади

В Орловской области продолжается работа по доработке единой транспортной схемы пассажирских перевозок областного центра и Орловского района. В итоге жители города и района получат возможность добраться до любого пункта назначения в рамках города и района без пересадки или только с одной пересадкой.

На последнем заседании профильной рабочей группы рассмотрели поступившие замечания и предложения. Сообщается, что обеспокоенность специалистов вызвали планы по обустройству пересадочного узла на Комсомольской площади, а также по организации заезда транспортных средств большой вместимости на Привокзальную площадь и улицы микрорайонов массовой застройки.

«По следам» поступивших обращений специалисты профильного Департамента Орловской области и учреждения «МосТрансПроект» провели обследования улиц города Орла и посёлка Знаменка. Сообщается, что проект транспортной схемы скорректируют.