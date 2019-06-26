Орёл и Орловский район «объединятся»

Для муниципальных образований разрабатывают единую транспортную схему городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок. Работой занимается профильный Департамент Орловской области и ГБУ «Мостранспроект».

В минувшем году ЗАО «Навигатор» в рамках подготовки к разработке схемы провёл ряд важных обследований пассажиропотока.

Состоялось и первое заседание рабочей группы по разработке единой схемы. Итоговый проект обязательно пройдёт общественное обсуждение.

Планируется, что в итоге жители Орла и Орловского района получат возможность добраться до любого пункта назначения Орла и Орловского района без пересадки или только с одной пересадкой, что соответствует социальным стандартам транспортного обслуживания.