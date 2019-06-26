Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел26.06.2019 Среда 12:21
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орёл и Орловский район «объединятся»

Орёл и Орловский район «объединятся»

Версия для печати

26.06.2019

Для муниципальных образований разрабатывают единую транспортную схему городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок. Работой занимается профильный Департамент Орловской области и ГБУ «Мостранспроект».

В минувшем году ЗАО «Навигатор» в рамках подготовки к разработке схемы провёл ряд важных обследований пассажиропотока.

Состоялось и первое заседание рабочей группы по разработке единой схемы. Итоговый проект обязательно пройдёт общественное обсуждение.

Планируется, что в итоге жители Орла и Орловского района получат возможность добраться до любого пункта назначения Орла и Орловского района без пересадки или только с одной пересадкой, что соответствует социальным стандартам транспортного обслуживания.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55556

Добавил новость: 

Другие новости раздела

26.06.2019

Избирком Орловской области «раскрыл все карты» по предстоящим выборам

26.06.2019

Орловская полиция рассказала о хищениях

26.06.2019

Орловчанам даётся месяц на дополнения к Красной книге региона

26.06.2019

Памятник вернули на постамент в Орловской области

26.06.2019

Останки, обнаруженные в ходе «Вахты Памяти», перезахоронили в Орловской области

$ USD62.5229(-0.39)26.06
€ EUR71.2323(-0.37)26.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online