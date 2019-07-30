Орловская госинспекция труда оценила долги по зарплате в десятки миллионов рублей

По данным Государственной инспекции труда в Орловской области, на 1 июля работодатели нашего региона задолжали своим сотрудникам 26 миллионов 193 тысячи рублей. Заработанные деньги вовремя не получили 788 человек. Об этом сообщили в Федерации профсоюзов Орловской области.

Месяц назад Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Орёлстат) оценил суммарный долг по зарплате в нашем регионе в 2,964 миллиона рублей, а число «неполучателей» — всего в 12 человек. Правда, при этом не учитывались данные по предприятиям и организациям, которые работают в сфере малого предпринимательства.