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Орел24.06.2019 Понедельник 11:35
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Орёлстат сосчитал орловчан, вовремя не получивших зарплату

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24.06.2019

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, на 1 июня текущего года в нашем регионе суммарный долг по зарплате составил 2,964 миллиона рублей. Весь долг приходится на предприятия обрабатывающей сферы. По официальным данным, зарплату не получили всего 12 человек (то есть в среднем каждому недоплатили по 247 тысяч рублей).

При этом в статистике не учитывались данные по предприятиям и организациям, которые работают в сфере малого предпринимательства.

Теги:ОрёлОрловская область

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