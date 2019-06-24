Орёлстат сосчитал орловчан, вовремя не получивших зарплату

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, на 1 июня текущего года в нашем регионе суммарный долг по зарплате составил 2,964 миллиона рублей. Весь долг приходится на предприятия обрабатывающей сферы. По официальным данным, зарплату не получили всего 12 человек (то есть в среднем каждому недоплатили по 247 тысяч рублей).

При этом в статистике не учитывались данные по предприятиям и организациям, которые работают в сфере малого предпринимательства.