Глава Департамента соцзащиты Орловской области прокомментировала скандальное видео
28.08.2019
Речь идёт о ролике, предположительно снятом в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина призвала не спешить с выводами. «В ситуации необходимо детально разобраться на месте. Нужно поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения. После чего можно будет принимать конкретные решения», — заявила Гаврилина.
В данный момент глава Департамента находится в Болховском доме-интернате и проводит рабочее совещание по данной ситуации.
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