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Орел28.08.2019 Среда 13:26
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  3. Глава Департамента соцзащиты Орловской области прокомментировала скандальное видео

Глава Департамента соцзащиты Орловской области прокомментировала скандальное видео

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28.08.2019

Речь идёт о ролике, предположительно снятом в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина призвала не спешить с выводами. «В ситуации необходимо детально разобраться на месте. Нужно поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения. После чего можно будет принимать конкретные решения», — заявила Гаврилина.

В данный момент глава Департамента находится в Болховском доме-интернате и проводит рабочее совещание по данной ситуации.

Теги:ОрёлОрловская областьинвалидысоцзащитаБолховлюди с ограниченными возможностями

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