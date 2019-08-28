Глава Департамента соцзащиты Орловской области прокомментировала скандальное видео

Речь идёт о ролике, предположительно снятом в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Руководитель Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина призвала не спешить с выводами. «В ситуации необходимо детально разобраться на месте. Нужно поговорить с руководством и персоналом учреждения, отсмотреть камеры внутреннего наблюдения. После чего можно будет принимать конкретные решения», — заявила Гаврилина.

В данный момент глава Департамента находится в Болховском доме-интернате и проводит рабочее совещание по данной ситуации.