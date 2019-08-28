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Орел28.08.2019 Среда 11:56
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Главный следователь взял на личный контроль случай с орловским инвалидом

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28.08.2019

Орловский Следственный комитет начал доследственную проверку по сообщениям СМИ о нарушении социальных прав мужчины с ограниченными возможностями здоровья. Её проведение лично контролирует глава СУ СК РФ по Орловской области Анатолий Щуров.

Следствию предстоит дать оценку действиям ответственных лиц и принять процессуальное решение.

Ранее в соцсетях был опубликован видеоролик, предположительно, снятый в Болховском доме-интернате для престарелых и инвалидов. На записи видно, как полураздетый мужчина, предположительно, пациент учреждения, лежит на полу, в то время, как вероятные сотрудники интерната ходят по палате, не обращая на инвалида никакого внимания.

Репортаж на эту тему смотрите на телеканале «Первый областной» в «Главных новостях» сегодня в 19:30.

Теги:ОрёлОрловская областьСледственный комитетинвалидылюди с ограниченными возможностямиБолховский интернатБолхо

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