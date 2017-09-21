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  4. "Вятичи" открыли в Орле новый спортивный клуб

"Вятичи" открыли в Орле новый спортивный клуб

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21.09.2017

Это шестой центр единоборств. В стенах которого культивируют такие дисциплины как: грэпплинг, кикбоксинг, тайский бокс, и смешанные бои. Ранее организация успела открыть спортзалы в Ливнах, Отраде, Залегощи, Становом и Мценске.

Теги:вятичиклубспортммагрепплинг

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