"Вятичи" открыли в Орле новый спортивный клуб
21.09.2017
Это шестой центр единоборств. В стенах которого культивируют такие дисциплины как: грэпплинг, кикбоксинг, тайский бокс, и смешанные бои. Ранее организация успела открыть спортзалы в Ливнах, Отраде, Залегощи, Становом и Мценске.
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