"Вятичи" открыли в Орле новый спортивный клуб

Это шестой центр единоборств. В стенах которого культивируют такие дисциплины как: грэпплинг, кикбоксинг, тайский бокс, и смешанные бои. Ранее организация успела открыть спортзалы в Ливнах, Отраде, Залегощи, Становом и Мценске.