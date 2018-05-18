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Во Мценске стартовал региональный этап Президентских спортивных игр

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18.05.2018

Во Мценске состоялось открытие регионального этапа Президентских спортивных игр. В рамках рабочей поездки глава региона Андрей Клычков вместе с космонавтом Александром Мисуркиным дали старт соревнованиям.

Теги:Андрей КлычковАлександр МисуркинМценскспортивные игры

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