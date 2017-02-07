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Турнир по борьбе

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07.02.2017

Броски прогибом, подхватом и зацепом продемонстрировали участники Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти почетного гражданина Орла, маршала Виктора Куликова.

Теги:Вольная борьбаборьбатурнирКуликовчемпионат

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