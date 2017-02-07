Турнир по борьбе
07.02.2017
Броски прогибом, подхватом и зацепом продемонстрировали участники Всероссийского турнира по вольной борьбе памяти почетного гражданина Орла, маршала Виктора Куликова.
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