Старт ОрелГУ
02.05.2017
«Орлы» дебютировали в первенстве Черноземья. Стартовая игра в третьем дивизионе прошла под скандирование трибун запасного поля стадиона Ленина.
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