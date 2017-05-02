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Старт ОрелГУ

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02.05.2017

«Орлы» дебютировали в первенстве Черноземья. Стартовая игра в третьем дивизионе прошла под скандирование трибун запасного поля стадиона Ленина.

Теги:ФутболиграпервенствоОрелГУ

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