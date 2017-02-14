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Скоростной спуск

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14.02.2017

Состоялось открытое первенство Орловской области по горнолыжному спорту. В скоростном спуске соревновались как взрослые, так и совсем маленькие спортсмены.

Теги:горные лыжискоростной спусксоревнованиечемпионат

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