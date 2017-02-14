Скоростной спуск
14.02.2017
Состоялось открытое первенство Орловской области по горнолыжному спорту. В скоростном спуске соревновались как взрослые, так и совсем маленькие спортсмены.
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