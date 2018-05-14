Поветкин открыл спортивный клуб в Малоархангельске
14.05.2018
«Русский Витязь» впервые побывал на Орловщине. Всемирно известный российский боксер, тяжеловес Александр Поветкин принял участие в открытии нового клуба смешанных единоборств в Малоархангельске.
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