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Поветкин открыл спортивный клуб в Малоархангельске

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14.05.2018

«Русский Витязь» впервые побывал на Орловщине. Всемирно известный российский боксер, тяжеловес Александр Поветкин принял участие в открытии нового клуба смешанных единоборств в Малоархангельске.

Теги:Александр ПоветкинбоксерклуботкрытиеМалоарахангельск

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