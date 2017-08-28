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Победа ОрелГУ

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28.08.2017

Главная футбольная команда области порадовала болельщиков победой. На запасном поле стадиона им. Ленина ФК «ОрелГУ» встретился с «Олимпиком» из деревни Новая Усмань Воронежской области.

Теги:ОрелГУкомандафутболспортпобеда

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