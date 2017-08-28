Победа ОрелГУ
28.08.2017
Главная футбольная команда области порадовала болельщиков победой. На запасном поле стадиона им. Ленина ФК «ОрелГУ» встретился с «Олимпиком» из деревни Новая Усмань Воронежской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/41637
Другие новости раздела
21.08.2017
Ветеранский волейбол
18.08.2017
Железо для женщин
11.08.2017
Новости спорта
07.08.2017
Кубок Ивана Грозного
02.08.2017
В десятку!
$ USD58.5469(-0.6)29.08
€ EUR69.8465(+0.15)29.08
Наш опрос
Сколько вы потратили на подготовку ребенка к школе?