Первенство по гимнастике
21.02.2017
Открытое первенство Орловской области по спортивной гимнастике, посвященное памяти Владимира Сечкина, проводится в Орле уже 36-й раз. В соревнованиях приняли участие атлеты из шести регионов.
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Финал восьми
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