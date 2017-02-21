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Первенство по гимнастике

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21.02.2017

Открытое первенство Орловской области по спортивной гимнастике, посвященное памяти Владимира Сечкина, проводится в Орле уже 36-й раз. В соревнованиях приняли участие атлеты из шести регионов.

Теги:Гимнастикапервенствочемпионатсоревнования

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