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Орловский чемпион

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04.05.2017

Сборная России по рукопашному бою накануне взяла первое общекомандное место на четвертом Чемпионате мира.

Теги:рукопашный бойзолотые медаличемпионат мира

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