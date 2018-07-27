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  4. Орловская Федерация силового экстрима заявила об участии в праздновании Дня города

Орловская Федерация силового экстрима заявила об участии в праздновании Дня города

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27.07.2018

Жонглирование гантелями, надувание грелки до её разрыва, разрывание книг, карт и отрывных календарей, сгибание арматуры и подков — вот номера из репертуара силового шоу «Богатырские забавы».

Теги:Орловская Федерация силового экстрима5 августаОрелДень города

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