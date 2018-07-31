Орел готовится к Чемпионату мира по самбо среди школьников
31.07.2018
На татами участники выйдут 25 августа. В наш город прибудет более 300 спортсменов. Оргкомитет чемпионата возглавил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.
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