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Орел готовится к Чемпионату мира по самбо среди школьников

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31.07.2018

На татами участники выйдут 25 августа. В наш город прибудет более 300 спортсменов. Оргкомитет чемпионата возглавил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областисамбоЧемпионат мирашкольники

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