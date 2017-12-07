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Кубок медвежонка

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07.12.2017

Юный орловчанин покорил горные склоны Республики Башкортостан, выиграв 1‑й этап всероссийских детских состязаний по горнолыжному спорту «Кубок Медвежонка».

Теги:горные лыжисоревнованиябашкортостандети

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