Кубок медвежонка
07.12.2017
Юный орловчанин покорил горные склоны Республики Башкортостан, выиграв 1‑й этап всероссийских детских состязаний по горнолыжному спорту «Кубок Медвежонка».
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