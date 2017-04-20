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Орел20.04.2017 Четверг 03:46
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Клуб Сёмина

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19.04.2017

В честь легенды футбола в Орле открыли клуб. Речь идет о Юрии Павловиче Сёмине — выпускнике школы «Спартак-Орел», нападающем, а ныне тренере столичного «Локомотива».

Теги:Юрий СеминфутболклубЛокомотив

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