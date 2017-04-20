Клуб Сёмина
19.04.2017
В честь легенды футбола в Орле открыли клуб. Речь идет о Юрии Павловиче Сёмине — выпускнике школы «Спартак-Орел», нападающем, а ныне тренере столичного «Локомотива».
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