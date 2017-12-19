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Трагедии выходного дня

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18.12.2017

В автомобильных катастрофах ежегодно гибнут десятки тысяч людей. Подобные цифры много раз превышают количество погибших в авиакатастрофах и других ЧП.

Теги:ГИБДДПДДавариипроисшествия

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