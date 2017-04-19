Пожар в Орле
18.04.2017
Вечером в понедельник в центре города пожарные боролись с огнем. На улице Карачевской внезапно заполыхали брошенные хозпостройки.
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