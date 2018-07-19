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Жители деревни в Малоархангельском районе 40 лет живут без дороги

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18.07.2018

В нашу редакцию обратились жители деревни Федоровка в Малоархангельском районе со своей бедой — отсутствием дороги. В населенный пункт проехать невозможно, только на тракторе — жалуются люди.

Теги:Малоархангельский районФедоровкадорога

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