Заседание президиума
21.09.2017
Повестку предстоящей сессии облсовета обсудили в четверг, 21 сентября, на заседании Президиума. В его работе принял участие первый заместитель губернатора и председателя Правительства Орловской области Александр Бударин.
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