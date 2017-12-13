Запуск цифрового телевидения
13.12.2017
Временно исполняющий обязанности губернатора Орловской области Андрей Клычков посетил Орловский филиал РТРС. Запуск цифрового телевидения провели в торжественной обстановке.
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