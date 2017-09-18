Забота о здоровье
18.09.2017
В Орловском регионе будут приняты все меры для того, чтобы качество предоставления медицинских услуг улучшалось, сказал губернатор Потомский на заседании правительства.
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