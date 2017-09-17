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Юбилей ветерана

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15.09.2017

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексашин отмечает свое 95-летие. На фронт он ушел в 23 года, в 1943-м, когда солдаты освободили Орел от немецко-фашистских захватчиков.

Теги:ветеранИван АлексашинюбилейВОВвойнаОрел

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