Юбилей ветерана
15.09.2017
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Алексашин отмечает свое 95-летие. На фронт он ушел в 23 года, в 1943-м, когда солдаты освободили Орел от немецко-фашистских захватчиков.
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