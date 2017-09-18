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Юбилей Садовского

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18.09.2017

Поэт, журналист, композитор, певец, исполнитель казачьих народных песен — творческих амплуа Виктора Федоровича Садовского не перечесть. Недавно талантливому орловчанину исполнилось 70 лет.

Теги:Николай Садовскийпоэтмузыкантисполнительюбилей

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