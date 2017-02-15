Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел15.02.2017 Среда 17:58
сейчас в эфире
17:20
Телесериал
Пандора. 7-я серия|16+
  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Выездное заседание

Выездное заседание

Версия для печати

15.02.2017

Областной совет народных депутатов проверил, как ведется хозяйство на селе. На выезде депутаты посетили одну из развивающихся ферм Орловской области.

Теги:Облсоветдепутатывыездное заседаниеаграрная политика

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/31461

Добавил новость: 

Другие новости раздела

За мир
15.02.2017

За мир

Сретение Господне
15.02.2017

Сретение Господне

Долги "Зеленстроя"
15.02.2017

Долги "Зеленстроя"

На сцене истории
15.02.2017

На сцене истории

Живой флешмоб
15.02.2017

Живой флешмоб

$ USD56.7719(-0.97)16.02
€ EUR60.0249(-1.27)16.02

Наш опрос

Что для вас важнее всего в работе?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online