Выездное заседание
15.02.2017
Областной совет народных депутатов проверил, как ведется хозяйство на селе. На выезде депутаты посетили одну из развивающихся ферм Орловской области.
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