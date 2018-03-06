Выбор за молодежью

В Свердловском районе состоялся третий молодежный образовательный форум «Думай. Действуй. Выбирай!». Среди главных организаторов — Избирательная комиссия Орловской области. Кульминацией форума стала конкурсная игровая программа «Мы — молодые. Выбор за нами!». Врио губернатора Андрей Клычков вручил награды победителям.