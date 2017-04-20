Встречи губернатора
19.04.2017
Губернатор Орловской области Вадим Потомский провёл встречу с руководителем Администрации президента РФ Антоном Вайно.
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