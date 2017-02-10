Встреча с послом
10.02.2017
Сегодня Владимир Путин обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с главой Республики Словения Борутом Пахором. В рамках визита словенской делегации о подготовке к проведению дней Орловской области в республике губернатор Вадим Потомский говорил с послом России в Словении Доку Завгаевым.
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