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Встреча с послом

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10.02.2017

Сегодня Владимир Путин обсудил вопросы дальнейшего сотрудничества с главой Республики Словения Борутом Пахором. В рамках визита словенской делегации о подготовке к проведению дней Орловской области в республике губернатор Вадим Потомский говорил с послом России в Словении Доку Завгаевым.

Теги:СловенияделегацияВладимир ПутинВадим ПотомскийДоку Завгаев

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