Встреча Клычкова с полпредом в ЦФО
02.03.2018
1 марта полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев встретился с врио губернатора Орловской области Андреем Клычковым.
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