Возрождение "Дворянского гнезда"
13.12.2017
Подготовка к юбилею Ивана Сергеевича Тургенева в самом разгаре. В музее другого классика, Ивана Бунина, прошла встреча попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда».
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