Военные постановки
03.05.2017
Орловские театры представят орловчанам постановки, посвященные Великой Отечественной войне. Открыл праздничную череду театр «Свободное пространство» спектаклем-реквиемом «Письма памяти».
Короткая ссылка obl1.ru/~/36176
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