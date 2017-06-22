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Орел22.06.2017 Четверг 00:40
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Визит иранской делегации

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21.06.2017

Орловская область открыта для сотрудничества, в том числе международного. 21 июня Орел с официальным визитом посетила делегация Республики Иран во главе с чрезвычайным и полномочным послом Мехди Санаи.

Теги:Республика Иранпосол в РФМехди СанаиВадим Потомский

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