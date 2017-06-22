Визит иранской делегации
21.06.2017
Орловская область открыта для сотрудничества, в том числе международного. 21 июня Орел с официальным визитом посетила делегация Республики Иран во главе с чрезвычайным и полномочным послом Мехди Санаи.
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