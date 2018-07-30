В Орловской области стартовал второй этап оперативно-профилактической операции «Мак - 2018»
30.07.2018
Операция направлена на выявление и пресечение каналов поступления на территорию региона наркотических средств растительного происхождения, незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества.
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30.07.2018
В этом году стартует строительство двух детских садов в микрорайонах «Зареченский» и «Болховский»
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