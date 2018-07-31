В Орле проверили дороги с помощью новейшей системы мониторинга качества
31.07.2018
Уникальная установка — лаборатория на колесах, позволила на ходу проверять дорожное покрытие. Тестирование орловских дорог — один из результатов взаимодействия правительства региона с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей.
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