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  4. В Орле проверили дороги с помощью новейшей системы мониторинга качества

В Орле проверили дороги с помощью новейшей системы мониторинга качества

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31.07.2018

Уникальная установка — лаборатория на колесах, позволила на ходу проверять дорожное покрытие. Тестирование орловских дорог — один из результатов взаимодействия правительства региона с Международным Конгрессом промышленников и предпринимателей.

Теги:Андрей Клычковврио губернатора Орловской областидорогиконтрольБеркут

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